داليدا خليل تكشف إصابتها بفيروس كورونا برسالة مؤثرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال مقطع فيديو مؤثر، شاركته مع متابعيها، واعتبرته بمثابة صرخة، أعربت من خلالها عن شدة ما ألم بها بعد الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي، وأسفر عن العديد من القتلى والجرحى والمفقودين، خاصة أن شقيقتها كادت أن تفقد حياتها في هذا الحادث بسبب قرب منزلها من موقع الانفجار، كما تضررت سيارتها بشكل كامل.

الفيديو يتضمن رسالة صوتية مبكية، وجهتها داليدا لبيروت، في الوقت الذي كشفت فيه أنها ظلت مكتوفة الأيدي ولم تستطع مساعدة أقرب الناس له بسبب خضوعها لفترة العزل المنزلي بعد اصابتها بفيروس كورونا، حيث قالت: «بهاليوم الأسود كان المرض الساكن فيي، مانعني افتح ايديي لاقرب شخص عا قلبي، واقرب من روحي عليي ، مانعني داويلو جروحو، امنع اللي راحوا يروحوا، واختي اللي مرميّة عالارض، تصرخلي وأوصلاّ ما فيي».

وفي تعليق على الفيديو، كتبت داليدا: « بقلبي ٢٧٠٠ طن من الحكي والوجع وبهالفيديو جربت فجرهن...لأن ممنوع ننسى»، حيث تفاعل فانز الفنانة اللبنانية مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات أعربوا فيها عن شدة تأثرهم برسالة الفنانة الشابة وحزنهم على وطنهم لبنان، متمنيين لداليدا الشفاء العاجل.