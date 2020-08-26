سمية الخشاب تفوح إثارة في جلسة تصوير بطعم البرتقال.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية سمية الخشاب لجلسة تصوير مختلفة، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها، حيث ظهرت في الصور غارقة في بحر من البرتقال.

سمية نشرت لقطات من الجلسة المختلفة، وفيها بدت داخل حوض سباحة ملئ بالبرتقال، وذلك بـ«لوك» شفاف أبرز جسدها بشكل مثير وكأنها عارية تحت الماء، مكتفية بتغطية ثمر البرتقال لجسدها، وهي اللقطات التي أبهرت متابعيها وعدد كبير من أصدقائها من داخل الوسط الفني، في الوقت الذي انتقد البعض جرأة الصور.

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وعن كواليس جلسة التصوير، قالت سمية في تصريحات لـET بالعربي: «تم عقد الجلسة في منزلي، حتى البرتقال من شجرة داخل حديقة المنزل، أحبها كثيراً، وأشكرها كلما طرحت ثمارها»، مضيفة: «عُرض عليّ أكثر من فكرة، إلا أني حبيت فكرة البرتقال، وشعرت أن اللوك سيظهر بشكل منعش، ويناسب فصل الصيف، مع تفاصيل فيتامين c، فيروس كورونا»، معربا عن سعادتها بردود الفعل على الجلسة وكمّ التعليقات الطريفة التي تلقتها من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور الجلسة.

من ناحية أخرى، اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد «صابر وراضي» خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها، كما أن سمية تغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020.