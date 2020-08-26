شكرا لقرائتكم خبر عن فرح عنانى من مسرحية " سينما مصر " لـ "الآنسة فرح" بالتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الممثلة الصاعدة فرح عناني في مسرحية " سينما مصر " مع المخرج خالد جلال، والتي تعرض حاليا علي مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا، وفي نفس الوقت تصور مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل " الآنسة فرح " أمام رانيا يوسف، حيث تجسد شخصية رانيا يوسف فى مرحلة المراهقة ولكن المشاهد الحالية التي تصورها فرح عناني تجمعها بالفنانة اسماء أبو اليزيد.

فرح بدأت بالمسرح ومنه على التليفزيون فقد قدمت ثلاثة اعمال مسرحية بدأتها بمسرحية " محطة مصر " على مسرح العرائس، ثم مسرحية " الطوق والاسورة " لمسرح الطليعة وحاليا تقدم مسرحية " سينما مصر " وتدرس بمركز الإبداع الفني التمثيل، وهى طالبة أيضا بأكاديمية الفنون ولها بعض الاعمال على مواقع التواصل حيث يتابعها عدد كبير من الشباب وتحظى أعمالها بمشاهدات عالية .



فرح عناني مع اسماء ابواليزيد

فرح تقدم خلال مسرحية " سينما مصر " عدة شخصيات منها شخصية " نادية " في فيلم " الليلة الأخيرة " وهو نفس الدور الذي جسدته سيدة الشاشة فاتن حمامة كما تجسد شخصية الفنانة سعاد حسني في فيلم " صغيرة علي الحب " في المشهد الشهير مع الفنان رشدي أباظة بالإضافة لمشاركتها بالغناء في الكثير من المشاهد فهي مطربة وممثلة وتنتمي لأسرة فنية فوالدتها الفنانة فاطمة محمد علي ووالدها الملحن حاتم عزت وشقيقتها الفنانة حبيبة حاتم .