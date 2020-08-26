شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع فيلم بنات عبد الرحمن المشارك فى أيام عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك مشروع الفيلم الروائي الطويل بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك، ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلام (24 - 26 أغسطس)، والتى تقام على ضمن فعاليات مهرجان عمّان السينمائى الدولى بالأردن، والفيلم من بطولة النجوم صبا مبارك، وهى منتجة منفذة أيضاً فى الفيلم، فرح بسيسو ومريم باشا، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان.

يحكى فيلم بنات عبد الرحمن فى إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

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ومؤخراً فاز بنات عبد الرحمن بجائزتى راديو وتليفزيون العرب ART وروتانا فى منطلق الجونة السينمائى الذى أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية، وتبلغ قيمة كل جائزة دعماً ماديا قدره 10 آلاف دولار أمريكى، وحصل الفيلم أيضا على منح تمويلية.