فن ومشاهير

بوسترات مقترحة لمسلسل الملك..محمد إمام لجمهوره: بتشجعونى أقدم لكم أقوى حاجة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات مقترحة لمسلسل الملك..محمد إمام لجمهوره: بتشجعونى أقدم لكم أقوى حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد عادل إمام، عن سعادته بردود أفعال جمهوره ومتابعيه، بعد إعلانه عن مسلسله الجديد "الملك" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث قام جمهوره بتصميم بوسترات مقترحة للمسلسل الجديد، قائلا: "بتشجعونى انى أقدم لكم أقوى حاجة".

117956513_4701483903225268_276278694574172812_o
 

ونشر إمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مجموعة من البوسترات الدعائية والأفيشات المقترحة، صحبها بتعليق: "أنا مش عارف أقولكم إيه على الشغل الجامد ده، شكراً على رد فعلكم العظيم، من ساعة ما أعلنت عن المسلسل، بتشجعونى انى أقدم لكم أقوى حاجة".

 

Capture
 

من ناحية أخرى، يجرى النجم محمد إمام، جلسات عمل مكثفة مع المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسله الجديد "الملك"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، حيث يعود إمام من خلال المسلسل للتيمة الشعبية التى يحبها الجمهور.

118213430_4701484213225237_3613072568684293504_o
 

مسلسل "الملك" يجمع الثلاثة إمام وشيرين والعزب للمرة الثالثة فى الدراما، حيث تعاون الثلاثى فى مسلسلين من قبل وحقق نجاحاً كبيراً وهما مسلسل "دلع بنات" الذى قدم عام 2014، وشارك فى بطولته كندة علوش، سعد الصغير وعدد كبير من الفنانين، كذلك قدموا مسلسل "هوجان" عام 2019، وشارك فى بطولته كل من أوس أوس، وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله ، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، عايدة رياض، وآخرون.

 

118151046_4701484199891905_45228971021215412_o
 

يشار إلى أن محمد إمام يعرض له حالياً بدور العرض فيلم "لص بغداد"، محققاً 34 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من محمد عبد الرحمن توتة، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.

118076520_4701484099891915_3440938694267154057_o
 

 

Advertisements
118085135_4701484426558549_8507622612501935428_o
 

 

118125707_4701484376558554_3486919064099909927_o
 

 

118215265_4701484013225257_4109872855773880680_o
 

 

118227014_4701484039891921_2156960448766104285_o
 

 

118248566_4701484549891870_1910619320459869221_o
 

 

118282585_4701484336558558_8900719709870750686_o
 

 

118374389_4701484353225223_4915055301726553119_o
 

 

118517005_4701484459891879_5333731828405730525_o
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوسترات مقترحة لمسلسل الملك..محمد إمام لجمهوره: بتشجعونى أقدم لكم أقوى حاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا