شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات مقترحة لمسلسل الملك..محمد إمام لجمهوره: بتشجعونى أقدم لكم أقوى حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد عادل إمام، عن سعادته بردود أفعال جمهوره ومتابعيه، بعد إعلانه عن مسلسله الجديد "الملك" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث قام جمهوره بتصميم بوسترات مقترحة للمسلسل الجديد، قائلا: "بتشجعونى انى أقدم لكم أقوى حاجة".





ونشر إمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مجموعة من البوسترات الدعائية والأفيشات المقترحة، صحبها بتعليق: "أنا مش عارف أقولكم إيه على الشغل الجامد ده، شكراً على رد فعلكم العظيم، من ساعة ما أعلنت عن المسلسل، بتشجعونى انى أقدم لكم أقوى حاجة".





من ناحية أخرى، يجرى النجم محمد إمام، جلسات عمل مكثفة مع المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسله الجديد "الملك"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، حيث يعود إمام من خلال المسلسل للتيمة الشعبية التى يحبها الجمهور.





مسلسل "الملك" يجمع الثلاثة إمام وشيرين والعزب للمرة الثالثة فى الدراما، حيث تعاون الثلاثى فى مسلسلين من قبل وحقق نجاحاً كبيراً وهما مسلسل "دلع بنات" الذى قدم عام 2014، وشارك فى بطولته كندة علوش، سعد الصغير وعدد كبير من الفنانين، كذلك قدموا مسلسل "هوجان" عام 2019، وشارك فى بطولته كل من أوس أوس، وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله ، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، عايدة رياض، وآخرون.





يشار إلى أن محمد إمام يعرض له حالياً بدور العرض فيلم "لص بغداد"، محققاً 34 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من محمد عبد الرحمن توتة، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.





Advertisements































