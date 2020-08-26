شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم فيلم Son of the White Mare وعرضه بأمريكا بعد 40 عاما من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دور العرض السينمائية فى أمريكا عرض الفيلم الكلاسيكى المجرى Son of the White Mare، وهو فيلم أنيمشن صدر قبل 40 عاما، وتم ترميمه يدويا فى الولايات المتحدة بالشراكة بين Arbelos Films والمعهد الوطنى المجرى للفيلم.

Son of the White Mare من إخراج مارسيل يانكوفيكس، والشخصية الرئيسية للقصة هى فيهرلوفيا، الذى يتمتع بقوى خارقة وهو يستند إلى الشعر السردى، والأساطير القديمة من الهونيين والأواريين والمجريين.

وكانت أكبر سلسلة دور سينما فى الولايات الأمريكية المتحدة AMC استأنفت عملها وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، مع تخفيض سعر التذاكر ليصل إلى 15 سنتًا فقط.

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ومن المقرر أن تستقبل دور العرض فى الولايات المتحدة الأمريكية فيلم "Unhinged" للنجم العالمى راسل كرو، وذلك فى إطار استقبال دور العرض السينمائي الأفلام حول العالم بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

الفيلم من بطولة النجم العالمى راسل كرو "Unhinged" وهو من إخراج ديريك بورتى وتأليف كارل إلسورث، ويشارك راسل كرو البطولة كل من جيمي سيمبسون وجابرييل بيتمان.

يذكر أن عودة الحياة للسينما لا تعنى العودة لما قبل كورونا، لأن صالات السينما سيتم فتحها بسعة 25% فقط، أو 100 شخص كحد أقصى داخل الصالة مراعاة للتباعد الاجتماعى.

وتشهد أيضا دور السينما عرض فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابى.