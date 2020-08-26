حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد محمد السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان حسن الرداد، على تهنئة المنتج محمد أحمد السبكي، بعيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "الرداد"، على الصورة قائلًا: "كل سنة وإنت طيب وعقبال مليون سنة، أخويا وصاحبي الجدع المنتج محمد أحمد السبكي، (توتا)، ربنا يوفقك و يكرمك فى حياتك يا أبو قلب أبيض".

من ناحية أخرى، يعرض لحسن الرداد حاليًا فيلم "توأم روحي"، بدور العرض السينمائية، ويشاركه البطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.