فيديو| محمد رمضان يرقص على "نمبر وان" في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يرقص من داخل "يخت" على نغمات أغنية "نمبر وان" خلال قضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي.
من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.
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