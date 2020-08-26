صور| مايان السيد بـ"لوك جديد" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة الشابة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت مايان في الصور بإطلالة غريبة، من ملابس ومكياج وبدت فيها بلوك مختلف وجديد. وشاركت الفنانة مايان السيد في فيلم "بنات ثانوي" بطولة هنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، جميلة عوض، ومن إخراج محمود كامل.

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