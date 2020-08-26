أصيب اليوتيوبر عمرو راضى، فى فقرات ظهره "ديسك الظهر"، خلال الفترة الأخيرة التى أعقبت وفاة صديقه مصطفى حفناوى، وفقا لما أعلنه صديقه اليوتيوبر أيضا إسلام طارق، الذى أوضح أن إصابته وحالته النفسية هى سبب اختفاءه منذ وفاة صديقه.
ونشر طارق، عبر حسابه على انستجرام، صورة لراضى، وهويسير مستندا على "عكاز"، صحبها بتعليق: "للناس اللى بتسألنى عن عمرو راضى ..شايفين ! ماشى بعُكاز والله، ربنا ما يورينى حاجة وحشه فى صُحابى.. الدكتور بيقوله ده ديسك ولازم ترتاح، قلبى واجعنى عليه والله، فُراق الحبايب بيكسر ولاد الأصول.. بجد مش كلام".
وكان آخر ما كتبه راضى، عبر حسابه على انستجرام، نعى لصديقه الراحل، قائلا: "خلاص هتسبنى، خلاص نويت تمشينى بنص قلب، خدت أيامنا اللى جايه كلها معاك وسبتنى، يا وجع قلبى عليك يابنى، مع السلامة يا عنيا، مع السلامة يا حلاوة الدنيا، سلّملى على أبويا، سلملى على جِدّتى.. قلبى اتقسم وهيفضل يدوّر عليك فى كل شارع".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة اليوتيوبر عمرو راضي وصديقه يؤكد تدهور حالته الصحية منذ وفاة مصطفى حفناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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