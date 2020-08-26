أول وظيفة لأحلام وأول أجر تقاضته قبل دخولها عالم الفن

رنا صلاح الدين - اعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن اتفاقها مع صحفية سعودية بأن أول أجر في حياة الإنسان المهنية بقدر الخبر التي يكتسبها، وذلك للوصول إلى أفضل عمل بعد ذلك.

أحلام فاجأت متابعيها بالتفاعل مع تدوينة «سحر أبو شاهين»، التي كتبت فيها: «هذا مجرد مثال، القصد اول وظيفه راتبها مو مهم لأن تكوين الخبرة اهم لحين العثور على عمل أفضل»، حيث كشفت عن أول وظيفة وأول أجر تفاضته قبل دخولها عالم الفن.

النجمة الملقبة بالملكة كتبت: «صحيح انا بدئت العمل في مدرسه ابتدائي كمدرسه ب الف ريال وكنت اعول اسرتي مع اخواتي وهاذي كانت البدايه براڤوا عليكي والمسئوليه تبداء من الصفر..اسمحوا مروري».

من ناحية أخرى، طرحت أحلام خلال الفترة الماضية عدة أغاني منفردة أبرزها «أم الإمارات» من كلمات سعيد بن دري الفلاحي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل، والتي أهدتها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، و«أنا ما استغني» من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي ووتريات خالد عز.