الشاعر عنتر هلال يحتفل بزفاف ابنته.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الشاعر عنتر هلال، بحفل زفاف ابنته "حنين"، ونشر صورة من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق: "أنا عندي حنين، قمر في كل حين، يالدموع الفرحانين، يا ليلة أجمل من الخيال، أنا عندي حنين عنتر هلال"، وانهالت التعليقات والتهاني من جمهور الشاعر الكبير.

ويعتبر الشاعر عنتر هلال من كبار الشعراء، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من المطربين ابرزهم محمد فؤاد، شاهيناز، مصطفى حجاج.