محمد إمام يتمرن على البحر ونشوى مصطفى بالبيجامة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة إذ ارتدت فستانًا باللون الوردي وبجوارها البالونات الملونة.

أحمد المالكي

الشاعر أحمد المالكي، شارك جمهوره صورة لها كشف خلالها عن المظهر الجديد الذي اعتمده، وظهر بالصورة وقد تخلى عن "الشنب"، ومازح جمهوره قائلًا: "أين شنبي".

محمد سامي

حرص المخرج محمد سامي، على مشاركة متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، خلال تواجدهم في إحدى الصالات الرياضية وعلق: "هي كل شئ لي".

نشوى

الفنانة نشوى مصطفى نشرت صورة لها رفقة الفنان بيومي فؤاد، من أحد الأعمال التي جمعتهما، وظهرا الثنئي بالبيجامة، وعلقت: "بحب الصورة دى وبحب العسول اللي فى الصورة دي".

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لطيفة

النجمة التونسية لطفية، أطلت على جمهورها بإطلالة ناعمة ومكياج هادئ، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إطلالتها إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

واستعادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ذكرياتها مع صورة قديمة لها، من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت: "عم بحكي مع حالي عم شوفك بعيوني".

حنان مطاوع

نشرت حنان مطاوع صورة لها، ظهرت خلالها على متن يخت، خلال قضائها عطلتها الصيفية وعلقت: "مصر الحلوة".

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، شاركت جمهورها صورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة مرتدية القبعة، وعلقت: "كيف حالكم يا شباب".

محمد إمام

ونشر الفنان محمد إمام، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهور خلالها وهو بقوم ببعض التمارين الرياضية على الشاطئ، وعلق: "اللي جاي أقوى".

أسما منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بإطلالة أنيقة.