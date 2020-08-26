وداعًا أحد عمالقة الفن".. عمرو سعد ينعى ثريا جبران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان عمرو سعد، وزيرة الثقافة المغربية السابقة الفنانة ثريا جبران، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس.
ونشر سعد صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أحد عمالقة الفن المغربي والعربي ثريا جبران، حفاوتك وكلماتك عن عشقك للسينما المصرية لن أنساها ولن ينسي الشعب المغربي الرائع والشعب العربي تاريخك الكبير".
كانت "جبران" قد تعرضت لأزمة صحية حرجة، بسبب مضاعفات مرض السرطان، ما استلزم نقلها لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب منذ أيام.
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