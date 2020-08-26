وفاة الإعلامية عفاف عبد الرازق

توفيت الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق، اليوم، وتقام صلاة الجنازة عند مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر، فيما تقرر الدفن بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل آخر مدينة

نصر امتداد محور المشير.وتعتبر عفاف عبدالرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم ألح عليها الجميع لتغيير مسارها والعمل كمذيعة.

وبالفعل أثبتت نفسها، فقدمت برامج مهمة منها «عن إذنك» و«الأرض بتتكلم عربي» و«مجلة التليفزيون»، الذي استمر لسنوات طويلة.

وتعد الإعلامية الكبيرة عفاف عبدالرازق أرملة الكاتب الصحفي الراحل نبيل عصمت.