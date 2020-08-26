أحيا باند ريفروود حفلًا ناجحًا على مسرح المكشوف، بمكتبة الإسكندرية، وذلك وسط حضور جماهيري غفير.
وبدأ ريفروود الحفل بأغنية stalingard، كما تألق ريفروود من خلال الحفل بباقةلامعة من أجمل أغانيه، ومنها:
Fairytale، Möt ditt öde، Poisoned Love ، Nightfall Overture، Gates Below، Blood and wine، Queen of the dark.
يذكر أن باند ريفروود طرح مؤخرا ألبوم بعنوان Fairytale، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing، Poisoned love، Nightfall Overture، Marionette، Queen of the night، Lost In Nature، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. ريفروود يشعل حفل مكتبة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.