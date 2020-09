صور .. ريفروود يشعل حفل مكتبة الإسكندرية

أحيا باند ريفروود حفلًا ناجحًا على مسرح المكشوف، بمكتبة الإسكندرية، وذلك وسط حضور جماهيري غفير.

وبدأ ريفروود الحفل بأغنية stalingard، كما تألق ريفروود من خلال الحفل بباقة

لامعة من أجمل أغانيه، ومنها:

Fairytale، Möt ditt öde، Poisoned Love ، Nightfall Overture، Gates Below، Blood and wine، Queen of the dark.

يذكر أن باند ريفروود طرح مؤخرا ألبوم بعنوان Fairytale، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing، Poisoned love، Nightfall Overture، Marionette، Queen of the night، Lost In Nature، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

Advertisements