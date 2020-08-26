تراند اليوم : الهضبة نمبر وان على جوجل بأماكن السهر

مازالت كليب أغنية “أماكن السهر” يتصدر كل مواقع و تطبيقات الإنترنت المختلفة منذ طرحها.

جاء اسم الفنان عمرو دياب تريند البحث فى المحرك الشهير “جوجل” في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد مرات البحث، وتصدر مرة باللغة العربية و مرة أخرى بحثا باسمه باللغة الإنجليزية.

كما يواصل الهضبة تصدره لموقع الفيديو الأشهر “يوتيوب” محققاً أكثر من مليون ونصف مشاهدة فى ١٨ ساعة فقط، مع تعليقات اتسمت بحالة من البهجة والفرحة التى خرج بها فيديو الأغنية، كما تصدر أيضا هاشتاج “دينا الشربينى” التى شاركت الفنان عمرو دياب فى تصوير الأغنية مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وحققت الأغنية المركز الواحد والعشرين عالميا بين جميع الأغانى المعروضة على يوتيوب، والمركز الأول عربيا بين جميع الاغانى العربية المعروضة على تطبيق الفيديو الشهير.

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يذكر أن أغنية “أماكن السهر” من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى والكليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفنى المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامى من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

كما أعلن أيضا عن إحيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.