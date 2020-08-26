تراند اليوم : هذا الشبل من ذاك الأسد .. نجل السقا ينشر صورة جديدة برفقة والده – إتفرج

نشر ياسين السقا نجل الفنان احمد السقا، صورة له مع والده، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وجاءت بين “ربنا يخليكو لبعض” و “ماشاء الله تبارك الله” و “نسخة من ابوك” و “أحسن ممثل في العالم”.

وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج “اغلب السقا” وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.

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خلال قضاء عطلته الصيفية.. ياسين السقا ينشر صورة مع ابنة عامر منير

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل ” نسل الاغراب” الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كراره وعلق : “مسلسل “نسل الاغراب” رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة