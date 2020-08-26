تراند اليوم : الشهرة عايزة من الفنانة نورهان إيه .. كل يوم تريند – إتفرج

تتواصل الفنانة نورهان مع الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من آن لآخر، لكن تشهد الآونة الأخيرة نشاطا ملحوظا لها عبر موقع Instagram.

علقت نورهان على تداول أخبارها في بعض المواقع، لا سيما ما نشر بالأمس تحت عنوان: “نورهان تتحول إلى مونيكا بيلوتشي.. ومتابعون: ازاي كده”، كاتبة عبر Instagram: “هو أنا كل يوم هبقا تريند ولا ايه؟ مش معقول كده.. هيييه! الشهرة عايزة مننا إيه”

يذكر أن نورهان شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل “ليالينا 80” من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.