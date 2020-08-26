تراند اليوم : بيكا هدف أي حورمة مش عارف يقول كلمات أغانيه – فيديو

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو كوميدي أثناء قيامه بالغناء وتكراره كلمة خطأ أكثر من مرة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك.

وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو يتلقى الجُمل من شخص واقف بجواره لكي يغنيها وظل هذا الشخص يردد على حمو بيكا جملة:”في الجيم بلعب باي وتراي”، ولم يستطع حمو بيكا ترديدها بالشكل الصحيح”.

وكتب حمو بيكا : في الجيم بلعب بادي وتراي

وكان قد كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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وكتب حمو بيكا “انتظروا.. مهرجان اي ميس يو فري هارت.. ابو ليله وبيكا وقدورة”.