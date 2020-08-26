تراند اليوم : فيفي عبده لجمهورها : معرفتش أخد حقي بسبب طيبتي – إتفرج

نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديدًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت فيفى علي البحر قائلة: “حبوا نفسكوا لأن العمر مرة واحدة في الحياه ولو عايزين تتلاشى الكورونا حطوا الكمامة”.

وكتبت معلقة: “الناس بتحب الطيب بس مبتدلوش حقه، وبيكرهوا الوحش بس بيعملوله ألف حساب، عجبى على ده زمن بس بحبكم”.

Advertisements

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.