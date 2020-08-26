تراند اليوم : في عيد ميلاد حسين الجسمي .. يتصدر تريند تويتر وهذا عمره الحقيقي

تصدر النجم الإماراتي حسين الجسمي لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر” بهاشتاج يحمل اسمه احتفالا بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الـ 25 من شهر أغسطس.

ولد حسين الجسمي في الإمارات فى الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 1979، لعائلة تهوى الأعمال الفنية فى المجمل، وأسس مع إخوته “صالح وجمال وفهد” فرقة موسيقية أسموها “فرقة الخليج”.

وكانوا يحيون بها مناسبات مختلفة، مثل الأفراح والحفلات، فى المنطقة الشرقية من دولة الإمارات واشتهرت الفرقة محليًا ومعها اشتهر أخوه فهد فى عالم التلحين وأصبح أحد أشهر ملحني الإمارات.

وتعتبر بداية مشاركاته فعلا عام 1996 وهو بعمر 17 عاما، عندما بدأ بتقديم نفسه مغنيًا لأغاني الفنان عبد الكريم عبد القادر (سيد الإحساس في الأغنية الخليجية)، وشارك في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق، والذي استطاع فيه أن يفوز بجائزة المركز الأول عن فئة الهواة.