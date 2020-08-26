تراند اليوم : نيكول سابا تنعي مدير أعمالها بكلمان مؤثرة – شاهد

نعت الفنانة نيكول سابا، مدير اعمالها السيد وائل المصري ، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و كتبت نيكول سابا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي و مدير أعمالي السيد و ائل المصري

وتابعت : أرجو منكم و من محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله و عائلته.. عائلتي الثانية.. آمين ، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والايام الجميلة ..الله يرحمك.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.\