شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يغنى "أماكن السهر" لـ عمرو دياب على العود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الملحن عزيز الشافعى، عبر حسابه بموقع تويتر، غناءه أغنية أماكن السهر للهضبة عمرو دياب على العود، بعد نجاحها الكبير وتحقيق أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أقل من 24 ساعة.

وكتب عزيز الشافعى، عبر حسابه بموقع تويتر: "بمناسبة المليون التاني في 24 ساعة أماكن السهر لكل جمهور عمرو دياب الغاليين".

يشار إلى أنه خلال 24 ساعة فقط حقق الهضبة عمرو دياب أكثر مليونى مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" التى طرحها أمس الاثنين عبر قناته الرسمية على يوتيوب وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تصدر بها الهضبة التريند. "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى والكليب من إخراج أحمد النجار.

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كليب أماكن السهر عبر يوتيوب

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفنى إذ تعاقد مع إحدى المنصات الإلكترونية على إنتاج عمل درامى من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل، كما أعلن عن إحيائه حفل أون لاين خلال الفترة المقبلة.



الملحن عزيز الشافعى يغنى أماكن السهر على العود

وظهر عمرو دياب في الكليب باطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".