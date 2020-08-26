شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوفى فى تصريح جرئ: أنا بسلطن أكتر من بهاء سلطان وسعد ومحبش اتجوز فنانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم مصطفى شوقى، عن اجرأ تصريحاته الخفية، خلال برنامج "من غير زعل"، الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، على الخليج 365، حيث فجر شوقى مفاجأة مؤكداً أنه "بيسلطن أكثر من بهاء سلطان وأحمد سعد"، كما أكد أنه لا يحب أن يتزوج من فنانة، خاصة أن حياته الشخصية خط أحمر، وغير مسموح بتناولها أمام الكاميرات وخلافه.

كما كشف شوقى عن سر الكلمة التي تجرحه من زوجته، عندما أكد أن كلمة "رايح فين وكنت فين"، ممكن تتسبب فى أزمة بينه وبين زوجته، مشيرا أن الرجال لا يحبون الأسئلة الزوجية.

تصريحات جريئة كشفها مصطفى شوقى من خلال "من غير زعل"، مؤكداً أن النسخة الثانية من "ضارب عليوى" حققت انتشارا ونجاحاً كبيراً من النسخة الأولى، مما دفعه ليؤكد أن الراقصة التي ظهرت معه فى الكليب رفضها الجمهور، خاصة أنها ظهرت بمظهر غير لائق، وغيرها من التصريحات التى يطلقها لأول مرة.

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يشار إلى أن برنامج "من غير زعل" إعداد وتقديم عماد صفوت، إخراج شادى أبو الحسن، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، جرافيكس خلود رفعت، ويعرض البرنامج كل أسبوع، فى تمام الساعة العاشرة مساء.