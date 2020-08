شكرا لقرائتكم خبر عن "Joker" أول الأفلام فى دور العرض بصربيا مع عودة السينما سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صربيا عن قرارها بإعادة فتح دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية، وذلك مع وضع قيود صارمة للسلامة من فيروس كورونا، كما سيتم إعادة افتتاح اثنين من أهم دور العرض السينمائي هناك في 1 سبتمبر 2020، وهي دور عرض Cineplexx و The Kombank Hall، ومن المقرر إعادة عرض عدد من الأعمال التي سبق وأن حققت إيرادات في دور السينما.

وتعرض السينمات أفلام Once Upon a Time in Hollywood و Frozen في جزءه الثاني إضافة إلي فيلم Joker وفيلم صيربي بعنوان Ajvar، ومن المتوقع عرض أفلام مثل Star Wars: The Rise of Skywalker و The Lion King و Ford v Ferrari و Maleficient 2.

ووضعت الحكومة الصربية قواعد سلامة منها ألا يتجاوز عدد المتفرجين 500 متفرج، إضافة إلي الإلتزام بضرورة إرتداء الكمامات والحفاظ علي مسافة تصل إلي متر ونصف بين كل متفرج أو ترك مقعد فارغ بين كل مقعدين.