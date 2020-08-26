شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تؤكد حرص عمرو دياب على ارتداء القمصان بدلا من الكاجوال فى كليباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائماً النجم الكبير عمرو دياب على الظهور بأحدث صيحات الموضة من خلال ملابسه أو قصة شعره، وعلى مدار 35 عاماً ومنذ ظهوره على الساحة، ظل الهضبة محافظاً على مظهر جذاب وجسم متنساق، حتى وصل الأمر إلى أنه يواكب جميع الأجيال، وتحولت موضة عمرو دياب إلى ملابس يتسابق عليها الشباب، وخلال كليبات عمرو دياب القديمة أو الجديدة، تجده يظهر بتقليعة القميص المشجر، والذى ظهر به فى أغلب كليباته، خاصة أن جسده رياضى ويجعل مظهره أنيقا للغاية.

عمرو دياب رغم مسيرته الفنية الكبيرة وعدم ظهوره في البرامج أو اللقاءات التليفزيونية، إلا أنه مازال يحفظ مكانته الغنائية، حتى أصبح واحداً من أساطير الغناء فى مصر والوطن العربى، ومن هنا نجد أن الهضبة ظهوره بشكل متنوع فى أغانيه يجدد الطاقة فى الشباب، ويتقرب منهم بشكل أو بآخر.

تقليعة القمصان المشجرة ظهرت مع عمرو دياب منذ بدايته، فعلى سبيل المثال، عندما ظهر بقميص مشجر فى ألبوم "متخافيش" الذى أنتج عام 1990، أحدث خلالها نقله نوعيه في "الايف ستايل" لدى الشباب، عمرو دياب عندما تصب تركيزك على كليباته منذ ظهوره حت آخر كليباته "أماكن السهر"، تجده يحرص على ارتداء القمصان أكثر من الملابس الكاجوال، حيث يشعر بأناقته من خلال القمصان، لذلك تجده دائم الظهور بـ"القميص".





















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