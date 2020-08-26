شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان أغنية "لخبطيطة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنيتهما الجديدة "لخبطيطة"، وتتميز الأغنية بأجواء صيفية، وظهر من خلالها شاكوش وعمر بشكل "الجرافيكس" على كل مقطع، من الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية.

الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

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وفي وقت سابق، شارك المطرب عمر كمال عبر صفحته بموقع فيس بوك فيديوهات خلال غنائه بصحبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بإحدى القرى بالساحل الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، وعلق قائلا: "عمر وبيكا فى الساحل".