شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تشجع الرابر الفلسطينى MCA ABULA فى بداية مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عارضة الأزياء العالمية صاحبة الأصول الفلسطينية بيلا حديد على دعم ومؤازرة الرابر الفلسطيني MCA ABULA الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، بعد أن ذاع صيته خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لتقديم أغاني راب باللغة الإنجليزية.

ونشرت عارضة الأزياء السوبر ستار، صاحبة الـ 23 عاماً، عدة مقاطع فيديو للطفل الرابر عبد الله، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لدعمه ومؤازرته في بداية مشواره في الغناء، وكتبت قائلة: "ما شاء الله، مميز وذكي يا أخي".

Advertisements

وكانت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد ارتبطت باسم فلسطين فى أكثر من مناسبة مؤخراً حيث نشرت عبر خاصية الاستورى صورة لخريطة عليها اسم فلسطين، بالتزامن مع حذف جوجل لاسم فلسطين من خرائطه، وهو الموقف الذى ذكر الكثيرين بما فعلته فى السابق قبل أيام حينما أثارت أزمة كبيرة مع موقع إنستجرام حينما هاجمت إدارة الموقع بعدما حذف صور جواز سفر والدها رجل الأعمال الفلسطينى الشهير محمد حديد، نظراً لما يتضمنه من كتابة فلسطين بصفتها محل ميلاده، وهو الأمر الذى دعاها لإطلاق سيل من الهجوم على انستجرام واصفة إياه بالتنمر.