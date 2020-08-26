شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تليفزيون الخليج 365.. قضية هالة صدقى و "هنعمل لغبطيطه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، موجز أخبار الفن من إعداد محمد الحناوى وتقديم حور محمد ورامى الحلوانى، وجاء فى مقدمة الموجز خبر احتفال النجم الإماراتى المصرى حسين الجسمى بعيد ميلاده، الذى يوافق 25 أغسطس من كل عام، وتقديم التهنئة من مصر ومن تليفزيون الخليج 365، التهنئة الممزوجة بالحب والدعوات بدوام الصحة والسعادة والتألق والإبداع.

الفنان حسين الجسمى يعد ضمن أبرز نجوم جيله الذين غنوا لمصر، وعشقه وحبه ليها ظهر طول الوقت، وقدم لمصر أكثر من 10 أغنيات وصفت حبه ليها، جعلته يسكن قلوب كل المصريين.

واستغل النجوم أحمد السقا وآسر ياسين وعمرو يوسف، تواجدهم فى مكان واحد سويا، أثناء استمتاعهم، بإجازتهم الصيفية، لالتقاط صورة جماعية.

ونشر عمرو يوسف، صورة تجمعه مع السقا وآسر ياسين، مكتفيا بتعليق "يا صباح الفل"، وهى الصورة التى تفاعل معها المتابعون لدى النجم عمرو يوسف، مطالبين النجوم الثلاثة بالظهور سويا فى عمل واحد.

وفى تطورات لقصة نسب النجمة هالة صدقى، التزمت النجمة، الصمت على مدار الساعات الماضية ضد كل الأقاويل والتصريحات المسيئة والموجهة من قبل زوجها سامح سامى.

وأكدت الفنانة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، تقدمها صباح أمس الاثنين ببلاغات للنائب العام ضد كل من تحدث عنها بشكل غير لائق غير أخلاقى وأكدت أنها تنتظر تحقيقات النائب العام وتثق في القضاء.

وعاد مطرب المهرجانات عمر كمال للتعاون مرة أخرى مع زميل شهرته حسن شاكوش، من خلال طرح ديو جديد يحمل اسم "هنعمل لغبطيطة" عبر حسابه على "إنستجرام".

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ونشر عمر صورة له مع حسن شاكوش، وعلق عليها قائلا " الأغنية هتنزل .. كام واحد مستنى"، فانهالت التعليقات، لتهنئة عمر كمال وحسن شاكوش، على الأغنية الجديدة، وهو التعاون الجديد اللى هيضع الاثنين في مواجهة مرتقبة مع نقابة المهن الموسيقية، تعالو نشوف في الفيديو ده تفاصيل المواجهة هتكون إيه.

وسلط الموجز الضوء على وعد النجم تامر حسنى جمهوره بمفاجأة جديدة خلال أيام بعد طرح أغنية "لينا مكان بعدين"،

واعتذر تامر لمتابعيه ومحبيه على الألم الذى شعر به بعض المنفصلين عن أحبابهم بعد سماع أغنيته الأخيرة، وأكد أن مفاجأته اللى هيقدمها خلال أيام هتغيرلهم المود بشكل كامل.

وفى لبنان وجهت النجمة اللبنانية إليسا، الشكر لجمهورها اللى شاركوا في التبرعات لإعمار لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: " لدي أفضل المعجبين في العالم. شكرا جزيلا لتبرعاتك لبيروت..كل واحد منكم يعطي ما بوسعه ، وتبرعاتكم هي أجمل شيء حدث منذ 4 أغسطس. أحبكم جميعًا كثيرًا."

وعالميا قررت إدارة مهرجان برلين السينمائي، التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس فى دوراتها المقبلة لتجنب أي تفاوت في المرتبات بين الرجال والنساء.

وستمنح اعتبارا من النسخة المقبلة من المهرجان، التى ستقام من 11 إلى 21 فبراير 2021، جائزة دب فضى لأفضل أداء رئيسى، ومساند بدلا من "أفضل ممثلة" و"أفضل ممثل".