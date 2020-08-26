شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية تتحفظ على مصطلح مهرجان وتؤكد: نوعية من الأغانى تحمل معانى سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أنه قبل أن يتم الاعتراف بأغاني المهرجانات فإن النقابة تعلن أنها تتحفظ على مصطلح "مهرجان"، لأن تلك الكلمة لا تعني أي شىء كما أن كلمات هذه النوعية من الأغاني تحمل الكثير من المعاني السيئة، مضيفا: "هو يعني إيه مهرجان أساسا عشان أعترف بيه؟".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه يجرى عمل اختبارات لأصوات المتقدمين، وقانونا لا بد أن يكون عضو النقابة درس الموسيقى أو لديه الخبرة في مجال العمل الموسيقى، ويتم عرض المتقدم على اللجنة، وسؤاله عدة أسئلة واختبار صوته، وإن كانت هناك مشكلة في أدائه توجه له النصيحة ثم يأتي مرة أخرى.

وأوضح أن العشوائيات التي تحاربها الدولة الآن خلفت لنا نوعية معينة من الأغاني العشوائية، وتتسبب في نشر سلوكيات سلبية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يمارس شخص المهنة دون أن يلم بمبادئها، مشيرا إلى أن النقابة تمنح أصحاب المواهب فقط تصريحات الغناء.

ودار حوار بين سكرتير نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان، ومطرب المهرجانات محمد شوقي المشهور بـ"أبو الشوق"، حيث سأله عن مؤهله الدراسي، وأكد له أنه خريج "دبلوم صنايع قسم خراطة"، فقال له: "يبقى تشتغل في الخراطة وتفيد بلدك في المجال اللي بتفهم فيه".