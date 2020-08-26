شكرا لقرائتكم خبر عن "أماكن السهر" لعمرو دياب تحقق مليونى مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 24 ساعة فقط حقق الهضبة عمرو دياب مليونى مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" التى طرحها أمس الاثنين عبر قناته الرسمية على يوتيوب وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تصدر بها الهضبة التريند. "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى والكليب من إخراج أحمد النجار.
ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفنى إذ تعاقد مع إحدى المنصات الإلكترونية على إنتاج عمل درامى من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل، كما أعلن عن إحيائه حفل أون لاين خلال الفترة المقبلة.
وظهر عمرو دياب في الكليب باطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أماكن السهر" لعمرو دياب تحقق مليونى مشاهدة على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.