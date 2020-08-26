شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب وأخوه.. دويتوهات جديدة لـ مصطفى قمر ومجد القاسم بمشاركة أشقائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من المطربين وأشقائهم، لعدد من الأغانى على طريقة الديو، والتى تعد ظاهرة جديدة، حيث يسعى عدد منهم لمشاركة أشقائه، حيث قاموا بتسجيل أغانيهم الخاصة معلنين عن أسمائها، وفيما يلى تفاصيل الديو الغنائى بين هؤلاء الأشقاء.

عدوية شعبان عبد الرحيم وخميس

يستعد المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، لطرح مهرجان جديد مع شقيقه خميس، بعنوان "وإنت عامل ايه"، من كلمات إسلام خليل، وألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع محمد حريقة، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

مجد القاسم ومحجوب

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل دويتو غنائى جديد بمشاركة شقيقه المطرب محجوب القاسم يحمل اسم "ياعمرنا"، من ألحانه، وكلمات الشاعر جهاد الأحمدية، وتوزيع نوار البحيرى، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية ضمن ألبومه الجديد ليتم طرحها فى رأس السنة على يوتيوب.

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مصطفى قمر وياسر

انتهى النجم مصطفى قمر من تسجيل دويتو غنائى جديد بمشاركة شقيقه المطرب ياسر قمر يحمل اسم "مسافر" من ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، من ألحانه، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية ضمن ألبومه خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية: "مسافر أه يا ليلى يا قلبي.. ع الغناوى حزينة وإيه باقيلي.. فى دربى غير خطاوي.. طيور الليل بخوف ترفرف فى كتافي.. تخدى للمهاجر وسافر أسافر.. مسافر فى السنين.. فى امواج البعاد بشوقى للحنين لابراج المعاد".



