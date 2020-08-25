بطلة "تيتانيك" تعترف: دي كابريو حب حياتي.. وليوناردو يرد

اعترفت الممثلة البريطانية كيت وينسليت بأنها كانت تشعر بالرعب والتوتر من التمثيل أمام النجم ليوناردو دي كابريو، رغم صداقتهما التي تمتد لقرابة 24 عامًا.

وحسب موقع "تشيت شييت" الأمريكي، كشفت الممثلة مؤخرًا أنها كانت تشعر بالتوتر الشديد لدى تمثيلها أمام دي كابريو لأول مرة في فيلم Titanic "تيتانيك"، بسبب جاذبيته الشديد وتمثيله المتقن".



وتابعت: "كنت أشعر مثل أي امرأة، كيف يمكنني أن أعمل مع رجل جميل وممثل عبقري هكذا، ولكن بمجرد لقائي به أدركت أنه رجل لطيف ومتواضع ومجرد شخص طبيعي".

وذكرت الممثلة أن صداقتهما الطويلة لم تتطور إلى علاقة رومانسية، لأن ذلك يعني احتمالية انفصالهما، وهما لن يقبلا بذلك، ورغم ذلك ما زالت تشعر أن "دي كابريو" هو حب حياتها.

وجاء رد دي كابريو على كلمات وينسليت اللطيفة بقوله: "هذه هي فتاتي، لقد كنت أشعر بالمثل، لو لم تكن بجواري في هذا الفيلم لم أكن لأنجح".