"جيمس بوند الأول" يحتفل بعيد ميلاده.. لن تصدق عمره

يكمل النجم الإنجليزي المخضرم شون كونري، الثلاثاء، عامه الـ90، وهو أول من لعب دور "جيمس بوند".

ورغم صعوبة تصديق هذا الرقم، إلا أنه حقيقة، إذ ولد كونري في 25 أغسطس/آب عام 1930 في مدينة إدنبرة في اسكتلندا.

كونري، الذي كان أول من لعب دور العميل 007 في فيلم Dr. No عام 1962، غاب عن أضواء هوليوود لأعوام، لكن هذا لا يعني أنه لم يعد نجمًا.

وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، احتفلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعيد ميلاده ومسيرته الفنية المتميزة.

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ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا تحت عنوان: Sean Connery at 90: a dangerously seductive icon of masculinity (شون كونري في الـ90: أيقونة الذكورة والإغواء)، قال فيه الكاتب: "مثل البيتلز، كانت جاذبية كونري العامل الأساسي في بقاء أسطورة بوند حية حتى الآن".

وتجاوزت مسيرة كونري أفلام جيمس بوند، فقد ظهر في فيلم هيتشكوك الكلاسيكي Marni "مارني" عام 1964، كما فاز بأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Untouchables.



