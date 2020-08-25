"القاهرة السينمائي" يكرم وحيد حامد بـ"الهرم الذهبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 التي تقام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، السيناريست وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.



وقال المهرجان في بيان، الثلاثاء، إن منح حامد (76 عاما) الجائزة يأتي "تقديرا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 5 عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي أكثر من 40 فيلما وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا".

كانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق إقامة دورته القادمة في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صناع السينما ومحبيها في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: "وحيد حامد استطاع من خلال مشواره في الكتابة أن يضيف قيمة كبيرة إلى لقب ‘السيناريست‘ فاكتسبت المهنة بفضله رونقا وأهمية أكبر"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "حامد أيضا منتج عظيم، استطاع أن يحافظ على أصول المهنة، وبالرغم من كونه كاتبا ومنتجا فإنه كان دائما يحترم مخرجي أفلامه ويعطيهم كامل الحرية".

وخلال السنوات الماضية كان المهرجان يمنح هذه الجائزة التي تقدم لكبار السينمائيين عن مجمل أعمالهم باسم "جائزة فاتن حمامة التقديرية"، لكن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان قررت تغيير الاسم بدءا من الدورة القادمة إلى "الهرم الذهبي التقديرية"، لأن الهرم الذهبي هو أيقونة المهرجان منذ انطلاقه وكونه أكثر وضوحا وتعبيرا عن معنى التكريم.