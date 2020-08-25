بسمة وهبة في رحلة علاجية: لا تحرموني من الدعاء

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، الثلاثاء، عن سفرها إلى الخارج في رحلة علاجية، طالبة من الجمهور الدعاء.



ونشرت بسمة صورة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" من داخل الطائرة وهي ترتدي الكمامة، وعلقت عليها: "رحلة علاجية خارج البلاد اللهم ارچعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير.. وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".

بسمة وهبة تشارك في تقديم برنامج "كل يوم" على قناة ON مع الإعلامي خالد أبوبكر.



