الخليج 365الأربعاء 2020/8/26 12:21 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، الثلاثاء، عن سفرها إلى الخارج في رحلة علاجية، طالبة من الجمهور الدعاء.
ونشرت بسمة صورة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" من داخل الطائرة وهي ترتدي الكمامة، وعلقت عليها: "رحلة علاجية خارج البلاد اللهم ارچعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير.. وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".
بسمة وهبة تشارك في تقديم برنامج "كل يوم" على قناة ON مع الإعلامي خالد أبوبكر.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة في رحلة علاجية: لا تحرموني من الدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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