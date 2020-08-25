هل تعيد "عقيدة نولان" الجمهور إلى دور العرض؟

أثار فيلم Tenet "عقيدة" ردود فعل قوية من الجمهور والنقاد فور طرحه في دور العرض مؤخرًا، وبين متشوق لعودة السينما من جديد ومتحير من أحداث الفيلم، تباينت آراء النقاد.

وحلل الكاتب جوناثان رومني فيلم "عقيدة"، ومدى نجاحه في جذب الجمهور إلى دور العرض من جديد.

ورأى الكاتب أن الشيء الوحيد الذي كان الجميع يعلمه قبل مشاهد فيلم "عقيدة" للمخرج كريستوفر نولان، أنه سيكون معقدًا كعادة أفلام المخرج السابقة، إذ قال عنه بطل الفيلم كينيث براناه إن قراءة السيناريو كانت تشبه حل لغز الكلمات المتقاطعة.





ولكن ذلك لا يعني أن "نولان" قدم فيلمًا سيئًا، بل على العكس سيروق هذا الفيلم لعشاق الأكشن، إذ تركز أحداث الفيلم على عامل الإبهار، بمؤثرات بصرية وحركات خطرة قوية قادرة على حبس أنفاس المشاهد، إلا أنها تترك المشاهد يتساءل في نهايتها ماذا حدث وكيف؟

الفيلم من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة جون ديفيد واشنطن، الذي يقوم برحلة عبر الزمن لإنقاذ العالم متسلحًا بشيء واحد وهو العقيدة.

هذه الكلمة تحولت من مغزى الفيلم إلى مغزى لصناع السينما الذين اعتمدوا على "نولان" لإعادة الجمهور إلى دور العرض من جديد بفيلمه، بعد إغلاق أبوابها على يد كورونا.





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طُرِح "عقيدة" في ظروف استثنائية، إذ تم تأجيله أكثر من مرة، منذ أن أعلن عن طرحه 17 يوليو/تموز الماضي لأول مرة، ومع تكرار التأجيل بدأ الناس يتساءلون إذ كان الفيلم موجودًا بالفعل أم لا.

ورغم لجوء بعض شركات الإنتاج إلى طرح أفلامها "أون لاين"، تمسكت شركة "وورنر بروس" المنتجة بحق عرض الفيلم التجاري الضخم في قاعات السينما، لإيمانها بتحقيق الفيلم إيرادات جيدة.

يزعم لكاتب أن تفرد فيلم "عقيدة" يأتي من كونه أقلية في هوليوود؛ فهو لم يتكلف ميزانية ضخمة، كما أن أبطاله ليسوا أبطال صف أول، كما جرت العادة، وإنما يستمد الفيلم تجاريته من عامل الحيرة واللغز الذي يسببهم للجمهور، إضافة إلى اسم كريستوفر نولان كمخرج لامع.

ويضيف الكاتب أن إتقان الممثلين أدوارهم هو ما يمنح الفيلم عامل النضج الذي يجذب الجمهور؛ فكل من أبطال الفيلم يقدمون أسلوبًا مختلفًا عن أدوارهم السابقة، إذ أجاد روبرت باتينسون في دور الشاب المتلاعب.





وحاول الكاتب تجنب حرق أحداث الفيلم للقراء، إلا أنه وعدهم بمشاهدة فيلم مليء بالمفاجآت، إذ تمتلئ رحلة البطل للحول دون قيام حرب عالمية ثالثة بمغامرات لا تنتهي.

وخَلُص الناقد إلى أن فيلم Tenet يحمل من اسمه، نظرًا لكونه يكتب ويقرأ بنفس الطريقة من اليمين لليسار، كذلك أحداثه تدور في عالم زمني مستمر يصعب استيعابه.

ومن المؤكد أن "عقيدة" سيثير جدلًا على موقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور في محاولة لتفسير أحداثه بعد مشاهدته، ولكن كل ذلك سيضيف للفيلم، لأنه يعني أن شعبيته في ازدياد.





