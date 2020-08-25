عائشة بن أحمد بـ4 شخصيات في "توأم روحي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح الفيلم المصري "توأم روحي"، بطولة حسن الرداد، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، في تصدر شباك التذاكر في الأسبوع الأول لعرضه في مصر، متفوقا على أفلام "الغسالة"، "الفلوس"، و"لص بغداد".

وحقق الفيلم في شباك التذاكر 312 ألفا و843 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته إلى 2 مليون و500 ألف و71 جنيهًا، منذ طرحه في دور العرض في 19 أغسطس الجاري.

من جانبها، قالت عائشة بن أحمد لـ"الخليج 365" إنها تقدم 4 شخصيات مختلفة في فيلم "توأم روحي".



وأضافت أن تجسيد تلك الشخصيات أرهقها جدا، لأن كل شخصية لديها انفعالات وتفاصيل مختلفة عن الأخرى.

فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، وتأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

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من جهة أخرى، تشارك عائشة بن أحمد في مسلسل "تقاطع طرق" مع النجمة منى زكي وكان من المفترض عرضه في موسم رمضان 2020، ولكن تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت بن أحمد إنها تمنت العمل مع منى زكي منذ بداية دخولها مجال التمثيل، مؤكدة أنها محظوظة بالتعاون مع المخرج تامر محسن في مسلسل "تقاطع طرق".

وأضافت أنها تقدم شخصية جديدة في "تقاطع طرق" لم تقدمها من قبل تتميز بالغموض وستشكل مفاجأة للجمهور.

مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكي ومحمد فراج وسيد رجب ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وتأليف وإخراج تامر محسن.