"خبر صادم".. نجوم الفن ينعون وائل المصري

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بسبب رحيل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

وتسابق نجوم الفن للتعبير عن حزنهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعوا الراحل بكلمات مؤثرة.





الفنانة نيكول سابا نعت مدير أعمالها عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، إذ كتبت: "بكثير من الحزن والأسى أنعى صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري، أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير، مع السلامة يا عشرة العمر، الله يرحمك".





وكتب محمد حماقي عبر حسابه على "أنستقرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر وفاتك يا وائل صادم بالنسبة لنا كلنا، كنت صديق وفي ومخلص، وكمان مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري، بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعاً على فراقك".

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ونعى تامر حسني مدير أعمال نيكول سابا عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: "البقاء لله، توفي اليوم صديق وأخ غالي إنسان محترم يحترمه كل زملائي من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده، المرحوم بإذن الله، وائل المصري ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".





وكتب رامي عاشور لاعب الاسكواش السابق: "كنت لسه بتكلم معاه في التليفون إمبارح بالليل.. النهارده الصبح بقى عند ربنا.. الله يرحمك يا أبو قلب أبيض".

ونعاه المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور قائلا: "مفيش أي كلمة عارف أقولها غير إني فقدت أخ وصديق وكل حاجة النهارده.. مات أبو ضحكة حلوة أجدع خلق الله".



