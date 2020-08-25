محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هالة صدقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت "صدقي" في الصورة من أمام البحر، وعلقت: "ياجمال بحرك يا مصر". وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تنشر صورة من عطلتها الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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