ابنة السبكي تدافع عن متعب وتطالب بمنحه منصبا داخل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دافعت المنتجة ندى السبكي، ابنة المنتج محمد السبكي، عن عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، مطالبة بمنصب له داخل القلعة الحمراء.

وقالت "ندى" تعليقا على صورة لمتعب، نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "هو عماد متعب بره الأهلي وبعيد عن الأهلي ليه، رغم انتمائه الشديد للنادي وزعله علي النادي لما بيكون خسران وتحسه نفسه يروح يزعق للاعبية النادي، ويقولهم حرام عليكوا اللي إنتوا بتعملوا دا، ليه مش نستفاد من متعب، وخصوصا كل آرائه صح على مهاجمين الأهلي".

وأضافت: "ليه مش يكون موجود ويدرب مهاجمين الأهلي في وقت لوحدهم خصوصي، وينقل لهم الانتماء كمان ويحمسهم ويفهم يعني ايه مهاجم الأهلي و يكون في قطاع الناشئين ويطلع مهماجمين للأهلي، غريب موقف النادي الأهلي من عماد متعب رغم ابن النادي و اعتزل في النادي وحسام البدري ظلمه كتير بعيد ليه هو؟، ساعات كتير بحس لو متعب نزل لاعب الأيام ديه هيكون أحسن من ألا بيلعبوا حالا".

وكان عماد متعب قد انفعل في الاستديو التحليلي لمباراة القمة الأخيرة، التي خسرها الأهلي أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، وهاجم مروان محسن، مهاجم الفريق، وطالباه بأخذ إجازة.