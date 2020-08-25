الاثنين.. تعرف على إيرادات الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الاثنين 24 أغسطس، فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 31 ألفًا و613 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 16 ألفًا و412 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Peninsula" وبلغ إيراده 14 ألفا و528 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، بعد تحقيقه 12 ألفًا و844 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 12 ألفا و613 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 12 ألفا و560 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "live" محققًا 8 آلاف و523 جنيهًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 7 آلاف و244 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "My Spy" محققًا 7 آلاف و209 جنيهات.