محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان أكرم حسني، وائل المصرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الذي توفي اليوم.
وكتب "أكرم" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا وائل ويسكنك فسيح جناته، دعواتكم جميعا".
وتولى وائل المصري إدارة أعمال المطربة اللبنانية نيكول سابا منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات، وأعلنت الفنانة اللبنانية اليوم خبر وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسني ينعى مدير أعمال نيكول سابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.