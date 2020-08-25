أكرم حسني ينعى مدير أعمال نيكول سابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أكرم حسني، وائل المصرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الذي توفي اليوم.

وكتب "أكرم" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا وائل ويسكنك فسيح جناته، دعواتكم جميعا".

وتولى وائل المصري إدارة أعمال المطربة اللبنانية نيكول سابا منذ فترة طويلة وظهر معها في العديد من المناسبات، وأعلنت الفنانة اللبنانية اليوم خبر وفاته.