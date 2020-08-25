روجينا تكشف عن صور جديدة لشخصيتها في "أسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة روجينا صورا لها في العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت روجينا في الصور بإطلالة كاجوال بجوار أحد الشواطئ. وعلقت روجينا على الصور: "لبنان ستظل جبلا شامخا ترنو لك الأرواح وتتعلق بك القلوب، أسود فاتح، شخصية نجلاء سعد". وتتواجد روجينا في بيروت من أجل تصوير مسلسل أسود فاتح، بطولة هيفاء وهبي، وإخراج كريم العدل.

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