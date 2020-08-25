ياسمين عبد العزيز تكشف عن صورة قديمة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن صورة قديمة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت ياسمين على الصورة: "قديم"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها. بينما علقت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة: "دائمًا جميلة". يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، وشريف منير، سوسن بدر، إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة سينرجي.

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