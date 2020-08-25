مصطفى بسيط مع سليمان عيد: "بنتعلم منك.. الراجل السكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان مصطفى بسيط صورة تجمعه بالفنان سليمان عيد، عبر حسابه على إنستجرام. وعلق بسيط: "عم سليمان السينما المصرية الكوميديان الجامد قوي، اللي كلنا بنتعلم منه، الراجل السكرة.. بحبك يا عم سليمان". ورد عليه سليمان سعيد: "حبيبي يا بسيط يا قمر". ويشارك الفنان سليمان عيد في مسرحية صباحية مباركة، التي تعرض حاليا، بطولة أوس أوس وعلي ربيع، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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