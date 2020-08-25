أحمد الفيشاوي ينشر صورة بصحبة خاله ويوجه له الشكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بخاله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الفيشاوي على الصورة: "الخال والد فعلا، شكرا يا ألفي على الحب والأهتمام، والإدارة الفائقة". من ناحية آخرى عرض مؤخراً للفنان أحمد الفيشاوي فيلم "الحارث" عبر منصة شاهد الإلكترونية. فيلم "الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، على الطيب، أسماء جلال، ومن إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبدالخالق ومحمد إسماعيل أمين.

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