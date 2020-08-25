تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد في "الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ 36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن المخرج محسن أحمد أحد صناع السينما الذي قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، أثرى بها الشاشة الكبيرة، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمه خلال الدورة 36 والتي ستحمل اسم النجم عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية حيث قرر المخرج محسن أحمد كتابته بنفسه ليروي مذكراته خلال الأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني.

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من جانبه أعرب مدير التصوير و المخرج محسن أحمد عن سعادته بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من صناع السينما الكبار، بالإضافة إلى أنه يحرص على حضور فعاليات الدورات السابقة، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف.

يشار إلى أن مدير التصوير والمخرج محسن أحمد بدأ حياته المهنية مصوراً في فيلم "صديقي الوفي" عام 1984، كما شارك في أكثر من 30 فيلماً سينمائياً ما بين مصوراً ومديراً للتصوير.

و في التسعينات اتجه لإخراج الفيديو كليب فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم كاظم الساهر، لطيفة، هاني شاكر، وكان أول أفلامه الروائية الطويلة مع الفنان هاني رمزي خلال فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005 كما تعاون معه مرة أخرى في فيلم "الرجل الغامض بسلامته" عام 2010.

ويعود محسن أحمد كمدير تصوير لفيلم "٢طلعت حرب" الذي انتهى تصويره مؤخرا، العمل من تأليف هانزاده فكري، وبطولة محمود قابيل، أحمد مجدي، وعبير صبري ومن إخراج مجدي أحمد علي.