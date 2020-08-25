"إنت في مكان أحسن وماتغلاش على اللي خلقك".. نجوم الفن ينعون مدير أعمال نيكول سابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي وائل المصري، مدير أعمال المطربة اللبنانية نيكول سابا، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

نستعرض لكم في هذا التقرير ما كتبه:

نصر محروس

نشر الملحن نصر محروس صورة لوائل المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"طوبَى لِمَنْ اخْتَرْتَهُ وَ قَبِلْتُهُ يَا رَّبُّ لِيَسْكُنَ فِي دِيَارِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ، وداعاً الإنسان الطيب المحترم وائل المصري .. ربنا يرحمك و يصبر أسرتك وأحبائك"

محمد شاهين

كما نشر المطرب محمد شاهين صورة تجمعه بالراحل وائل المصري، عبر حسابه يموقع "إنستجرام"، علق: "الله يرحمك ويسامحك ويغفرلك يا وائل يا حبيبي، كنت جدع وقلبك نضيف طول عمرك، أدعوا له بالرحمة".

ياسمين كساب

فيما نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة للمصري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللقاء يا وائل، ربنا يرحمك ويغفر لك، فعلا إنت النهاردة بس في مكان أحسن، عشان إنت إنسان كويس وتستاهل تكون في مكان أحسن من هنا، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة آمين".

شذى

نشرت المطربة شذى صورًا تجمعها بوائل المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا مش عارفة أنا بكتب إيه و لا على مين، أنا بجد مابقتش بتصدم، بس أنا المرة دي مش عارفة أجمع الخبر طبعا متغلاش على اللي خلقك بس حقيقي هتوحشنا".

وتابعت: "هتوحشني أنا بالذات لإنك طول الوقت كنت بتطمن عليا و بتابعني، الله يرحمك يا عشرة السنين والكفاح يا أبو قلب أبيض، إنا لله وإنا إليه راجعون".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة للراحل، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لاحول ولا قوة إلا بالله، معرفتي بيك قليلة بس فعلا كنت محترم، ربنا يرحمك برحمته، في ذمة الله وائل المصري".

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لا حول ولا قوه الا بالله معرفتي بيك قليله بس فعلا كنت محترم ربنا يرحمك برحمته في ذمه الله وائل المصريتم النشر بواسطة ‏‎Menna Fadali‎‏ في الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠

شريف رمزي

ونشر الفنان شريف رمزي صورة لوائل المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق : "حبيبي ياوائل، الله يرحمك، مش مصدق الخبر، أعرف وائل من عمر وسنين طويلة جدا، وعمر ما حصل ولا شفنا منه غير كل خير ومحبة وضحك، ربنا يرحمك ويدخلك الجنة".

محمد رحيم

نشر رحيم صورة تجمعه بالراحل وائل المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "البقاء لله في الصديق العزيز وائل المصري، أتقدم لكل أسرته، أخونا الغالي ومدير أعمال الفنانة وعائلته الكريمة وللفنانة نيكول سابا بخالص وأحر التعازي"

مصطفى درويش

نشر "درويش" صورة للمصري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ماتغلاش على اللي خلقك، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه، أنا مش مصدق والله، الله يرحمك كنت طيب وبسيط وجدع، الله يرحمك يا وائل".

متغلاش علي اللي خلقك لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمه انا مش مصدق والله الله يرحمك كنت طيب وبسيط وجدع الله يرحمك يا وائلتم النشر بواسطة ‏‎Mostafa Darwish‎‏ في الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠

محمد محمود عبد العزيز

نشر "محمد" صورة للمصري ، عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلق: "اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ياوائل يا صاحبي يا محترم".

وأضاف: "أنا بجد مصدوم ومش عارف أقول إيه غير إني أدعيلك وأطلب من الناس تدعيلك، الله يرحمك يا وائل ويصبر كل حبايبك، بس الأكيد إنك دلوقتي في مكان أحسن بكتير".

تامر حسني

نشر تامر صورة للمصري ، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق "البقاء لله، توفى اليوم صديق وأخ غالي، إنسان محترم يحترمه كل زملائي من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده، المرحوم بإذن الله، وائل المصري ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".